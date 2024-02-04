Пытаются найти максимально безопасные рубежи: Гуменюк рассказала о последствиях для россиян в результате удара по аэродрому "Бельбек"

После впечатления командного пункта на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму россияне пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска ракет. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Гуменюк рассказала, что уничтожение командного пункта на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму влияет на управление авиацией россиянами, но они пытаются изобразить, что якобы ничего не изменилось.

Они даже несмотря на риски применения авиации в нашей зоне ответственности, делая выводы из того, что три истребителя-бомбардировщика были потеряны, авиационный разведывательный пункт, командный пункт, теперь такой мощный удар по пункту базирования, они пытаются возобновить бомбардировки, в том числе и управляемыми авиабомбами. - сказала Гуменюк.

Она отметила, что, учитывая уничтожение трех самолетов, оккупанты пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска ракет.

"Они не приближаются в те районы, где был для них досадный урок, но, тем не менее, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому - результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три (самолета - ред.) снова", - заявила начальник пресс-центра.

В то же время Гуменюк отметила, что несмотря на потерю самолетов, рф до сих пор имеет преимущество в воздухе.

"Мы стараемся это максимально выровнять. В том числе и как раз тот самый урок, о котором я говорила, что они опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они позволяли себе раньше, для них будут критическими. Кроме того, они существенно жалуются на очень мощную нашу работу по уничтожению их беспилотников. То, что я говорила, что они наращивают использование FPV-дронов, но результата это не имеет, потому что мы находим способы противодействия. - резюмировала Гуменюк.

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Напомним

31 января Николай Олещук, командующий Воздушными силами, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что аэродром Бельбек был поражен украинскими военными.