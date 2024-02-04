Пытаются найти максимально безопасные рубежи: Гуменюк рассказала о последствиях для россиян в результате удара по аэродрому "Бельбек"
Россияне пытаются найти более безопасные места для запуска ракет после того, как украинский удар по аэродрому Бельбек в Крыму уничтожил самолеты и командный пункт.
Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске
За прошедшие сутки российские оккупанты совершили обстрелы 8 населенных пунктов Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав ранения.
Удар по аэродрому "Бельбек": в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала Татаренко во время атаки
Украинские военные не подтверждают сообщения о гибели российского генерала во время удара по аэродрому Бельбек в Крыму.
Под маркировкой "made in China": как накладные ресницы помогают Ким Чен Ыну получать деньги Запада - Reuters
Как накладные ресницы из Северной Кореи помогают финансировать ее режим через Китай. Миллионы долларов от продажи северокорейских накладных ресниц, продаваемых в косметических магазинах по всему миру как "сделано в Китае", помогли Северной Корее возобновить экспорт в прошлом году, согласно расследованию агентства Reuters.
"Дія" снова "зависла": украинцы положили приложение активным голосованием за победителя в Нацотборе на Евровидение
Приложение "Дія" в Украине имеет проблемы с голосованием за победителя Евровидения и отображением документов, которые начались вчера.
Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения
Поддерживаемые Россией боевики обстреляли из артиллерии 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах Запорожской области, повредив жилые дома.
Сумщина: россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов
Ночью враг обстрелял из минометов населенный пункт в Сумской области, зафиксировав 4 взрыва, но обошлось без жертв и разрушений.
Днепропетровщина: армейцы рф ночью вколотили из артиллерии по Никополю
Ночью российские военные обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, но, к счастью, обошлось без жертв. Кроме того, в Кривом Розу вернули свет.
Один раненый в Максимильяновке в результате российского обстрела в Донецкой области 3 февраля
Один человек получил ранения в Максимильяновке 3 февраля в результате обстрела российскими военными в Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации.
Оккупанты били по 22 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 104 удара
Россияне обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области, зафиксировав 104 обстрела, включая артиллерию, ракеты и беспилотники, разрушив некоторые жилые дома и инфраструктуру, но не вызвав никаких жертв.