Пытаются найти максимально безопасные рубежи: Гуменюк рассказала о последствиях для россиян в результате удара по аэродрому "Бельбек"

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  161212 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  254868 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  261812 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  228718 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  227553 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  200062 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  162099 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  162814 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  176117 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  171035 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Пытаются найти максимально безопасные рубежи: Гуменюк рассказала о последствиях для россиян в результате удара по аэродрому "Бельбек"

Россияне пытаются найти более безопасные места для запуска ракет после того, как украинский удар по аэродрому Бельбек в Крыму уничтожил самолеты и командный пункт.

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Пытаются найти максимально безопасные рубежи: Гуменюк рассказала о последствиях для россиян в результате удара по аэродрому "Бельбек"

Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили обстрелы 8 населенных пунктов Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав ранения.

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Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске

Удар по аэродрому "Бельбек": в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала Татаренко во время атаки

Украинские военные не подтверждают сообщения о гибели российского генерала во время удара по аэродрому Бельбек в Крыму.

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Удар по аэродрому "Бельбек": в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала Татаренко во время атаки

Под маркировкой "made in China": как накладные ресницы помогают Ким Чен Ыну получать деньги Запада - Reuters

Как накладные ресницы из Северной Кореи помогают финансировать ее режим через Китай. Миллионы долларов от продажи северокорейских накладных ресниц, продаваемых в косметических магазинах по всему миру как "сделано в Китае", помогли Северной Корее возобновить экспорт в прошлом году, согласно расследованию агентства Reuters.

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Под маркировкой "made in China": как накладные ресницы помогают Ким Чен Ыну получать деньги Запада - Reuters

"Дія" снова "зависла": украинцы положили приложение активным голосованием за победителя в Нацотборе на Евровидение

Приложение "Дія" в Украине имеет проблемы с голосованием за победителя Евровидения и отображением документов, которые начались вчера.

Общество •   •  13330 просмотра
"Дія" снова "зависла": украинцы положили приложение активным голосованием за победителя в Нацотборе на Евровидение

Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения

Поддерживаемые Россией боевики обстреляли из артиллерии 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах Запорожской области, повредив жилые дома.

Война •   •  21638 просмотра
Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения

Сумщина: россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов

Ночью враг обстрелял из минометов населенный пункт в Сумской области, зафиксировав 4 взрыва, но обошлось без жертв и разрушений.

Война •   •  22379 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов

Днепропетровщина: армейцы рф ночью вколотили из артиллерии по Никополю

Ночью российские военные обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, но, к счастью, обошлось без жертв. Кроме того, в Кривом Розу вернули свет.

Война •   •  21373 просмотра
Днепропетровщина: армейцы рф ночью вколотили из артиллерии по Никополю

Один раненый в Максимильяновке в результате российского обстрела в Донецкой области 3 февраля

Один человек получил ранения в Максимильяновке 3 февраля в результате обстрела российскими военными в Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации.

Война •   •  22443 просмотра
Один раненый в Максимильяновке в результате российского обстрела в Донецкой области 3 февраля

Оккупанты били по 22 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 104 удара

Россияне обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области, зафиксировав 104 обстрела, включая артиллерию, ракеты и беспилотники, разрушив некоторые жилые дома и инфраструктуру, но не вызвав никаких жертв.

Война •   •  22229 просмотра
Оккупанты били по 22 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 104 удара