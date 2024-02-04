Удар по аэродрому "Бельбек": в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала Татаренко во время атаки

В Вооруженных силах Украины пока нет подтверждения гибели российского генерал-лейтенанта Александра Татаренко во время удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Как рассказала Гуменюк, уничтожение командного пункта на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму имеет очень мощное влияние на оккупантов.

И не зря они сами пытаются даже в гибридном поле продолжать давление и на своих представителей войска, и на свое население. В том числе именно они (россияне - ред.) вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают. - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что таким образом военное руководство пытается спровоцировать так называемую месть, оправдывая свои террористические действия.

Напомним

2 февраля СМИ сообщали, что в результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Александр Татаренко.