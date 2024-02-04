Удар по аэродрому "Бельбек": в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала Татаренко во время атаки
Киев • УНН
Украинские военные не подтверждают сообщения о гибели российского генерала во время удара по аэродрому Бельбек в Крыму.
В Вооруженных силах Украины пока нет подтверждения гибели российского генерал-лейтенанта Александра Татаренко во время удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
Детали
Как рассказала Гуменюк, уничтожение командного пункта на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму имеет очень мощное влияние на оккупантов.
И не зря они сами пытаются даже в гибридном поле продолжать давление и на своих представителей войска, и на свое население. В том числе именно они (россияне - ред.) вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают.
Она подчеркнула, что таким образом военное руководство пытается спровоцировать так называемую месть, оправдывая свои террористические действия.
Напомним
2 февраля СМИ сообщали, что в результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Александр Татаренко.
Удар по аэродрому "Бельбек": в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала Татаренко во время атаки
Украинские военные не подтверждают сообщения о гибели российского генерала во время удара по аэродрому Бельбек в Крыму.
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