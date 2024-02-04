Удар по аеродрому "Бельбек": у ЗСУ не підтвердили ліквідацію російського генерала Татаренка під час атаки

У Збройних силах України наразі немає підтвердження загибелі російського генерал-лейтенанта Олександра Татаренка під час удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

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Як розповіла Гуменюк, знищення командного пункту на аеродромі Бельбек в тимчасово окупованому Криму має дуже потужний вплив на окупантів.

І не даремно вони самі намагаються навіть в гібридному полі продовжувати тиск і на своїх представників війська, і на своє населення. В тому числі саме вони (росіяни - ред.) вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують.