Удар по аеродрому "Бельбек": у ЗСУ не підтвердили ліквідацію російського генерала Татаренка під час атаки
Київ • УНН
Українські військові не підтверджують повідомлення про загибель російського генерала під час удару по аеродрому Бельбек у Криму.
У Збройних силах України наразі немає підтвердження загибелі російського генерал-лейтенанта Олександра Татаренка під час удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.
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Як розповіла Гуменюк, знищення командного пункту на аеродромі Бельбек в тимчасово окупованому Криму має дуже потужний вплив на окупантів.
І не даремно вони самі намагаються навіть в гібридному полі продовжувати тиск і на своїх представників війська, і на своє населення. В тому числі саме вони (росіяни - ред.) вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують.
Вона наголосила, що таким чином військове керівництво намагається спровокувати так звану помсту, виправдовуючи свої терористичні дії.
Нагадаємо
2 лютого ЗМІ повідомляли, що в результаті удару по окупованому росіянами аеродрому Бельбек, що в Криму, ймовірно, загинув російський генерал-лейтенант Олександр Татаренко.