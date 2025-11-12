Накрали їжі для військових: начальниця їдальні разом із підлеглими заробляли мільйони на оборудках з харчами

Начальниця їдальні військової частини на Київщині організувала схему розкрадання продуктів, призначених для військовослужбовців, завдавши збитків на понад 3 млн грн. До схеми вона залучила інструктора їдальні та водія частини, яким загрожує до 15 років ув'язнення.