Накрали їжі для військових: начальниця їдальні разом із підлеглими заробляли мільйони на оборудках з харчами

Київ • УНН

 • 3336 перегляди

Начальниця їдальні військової частини на Київщині організувала схему розкрадання продуктів, призначених для військовослужбовців, завдавши збитків на понад 3 млн грн. До схеми вона залучила інструктора їдальні та водія частини, яким загрожує до 15 років ув'язнення.

Начальницю їдальні однієї з військових частин на Київщині викрили на злочинній схемі. Жінка організувала систематичне викрадення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців.

Про це інформує УНН, посилаючись на ДБР.

Деталі

За даними правоохоронців, начальниця їдальні організувала схему, за якою використовувалася лише частина продуктів під час приготування страв для військових, а решту - накопичували для подальшого продажу. До схеми вона залучила діяльності інструктора їдальні та водія частини.

Викрадене вони вивозили службовим автомобілем до місць продажу. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 600 кг м’яса, 80 кг риби, 60 кг ковбаси, 110 кг сиру, 12 кг масла та інші продукти на суму близько 160 тис. грн.

Схема діяла щонайменше від січня 2025 року. За цей час вони авдали збитків щонайменше на понад 3 млн грн.

Начальницю їдальні, інструктора та водія було затримано на місці. Встановлено, що через розкрадання продуктів у частині погіршилася якість харчування, надходили численні скарги від військовослужбовців, що негативно впливало на моральний стан особового складу.

Усім трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

Наразі фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн грн з особи.

Також слідчі ДБР перевіряють можливу причетність інших посадових осіб військової частини, зокрема її командира, та встановлюють додаткові епізоди злочину.

Нагадаємо

На Львівщині викрили схеми розтрати бюджетних коштів. Сума збитків – 51 млн грн. Підозри отримали 18 осіб за збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість.

Раніше спецпрокурори викрили нові незаконні схеми в ДП "Ліси України". Правоохоронці виявили більше десятка правопорушень за тиждень: від підробки документів і незаконних рубок до підпалів та контрабанди деревини. Держава втратила щонайменше 32,8 млн грн.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
