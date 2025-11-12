Наворовали еды для военных: начальница столовой вместе с подчиненными зарабатывали миллионы на махинациях с продуктами
Киев • УНН
Начальница столовой воинской части в Киевской области организовала схему хищения продуктов, предназначенных для военнослужащих, нанеся ущерб на более чем 3 млн грн. В схему она привлекла инструктора столовой и водителя части, которым грозит до 15 лет заключения.
Начальницу столовой одной из воинских частей в Киевской области разоблачили на преступной схеме. Женщина организовала систематическое хищение продуктов, предназначенных для питания военнослужащих.
Об этом информирует УНН, ссылаясь на ГБР.
Детали
По данным правоохранителей, начальница столовой организовала схему, по которой использовалась лишь часть продуктов при приготовлении блюд для военных, а остальное — накапливали для дальнейшей продажи. К схеме она привлекла инструктора столовой и водителя части.
Похищенное они вывозили служебным автомобилем к местам продажи. Во время обысков у фигурантов изъяли более 600 кг мяса, 80 кг рыбы, 60 кг колбасы, 110 кг сыра, 12 кг масла и другие продукты на сумму около 160 тыс. грн.
Схема действовала как минимум с января 2025 года. За это время они нанесли ущерб как минимум на более чем 3 млн грн.
Начальница столовой, инструктор и водитель были задержаны на месте. Установлено, что из-за хищения продуктов в части ухудшилось качество питания, поступали многочисленные жалобы от военнослужащих, что негативно влияло на моральное состояние личного состава.
Всем троим задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины — хищение военного имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения. Им грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
Сейчас фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 млн грн с человека.
Также следователи ГБР проверяют возможную причастность других должностных лиц воинской части, в частности ее командира, и устанавливают дополнительные эпизоды преступления.
Напомним
На Львовщине разоблачили схемы растраты бюджетных средств. Сумма ущерба – 51 млн грн. Подозрения получили 18 человек за обогащение, злоупотребление служебным положением, халатность.
Ранее спецпрокуроры разоблачили новые незаконные схемы в ГП "Леса Украины". Правоохранители выявили более десятка правонарушений за неделю: от подделки документов и незаконных рубок до поджогов и контрабанды древесины. Государство потеряло как минимум 32,8 млн грн.