Нафтові трейдери залишилися без ключових даних через зупинку роботи уряду США – Bloomberg

Тривале припинення роботи американського уряду позбавило нафтових трейдерів доступу до критично важливих даних про позиціонування на ринку, що може дестабілізувати торгівлю сировиною. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) через брак фінансування припинила публікацію звітів Commitments of Traders (COT), на які орієнтувалися як великі фонди, так і приватні інвестори.

– так відреагував трейдер і автор YouTube-шоу Offsides Macro Рік Бандазян, який називає звіти COT "своєю Полярною зіркою".

Чорт, і що тепер?

Саме ці звіти допомагали визначати ринкові настрої та баланс між спекулянтами і виробниками.

Відсутність даних робить ринок вразливішим до спекуляцій і різких цінових коливань.

Тиждень за тижнем, і це стає все більш серйозною проблемою