Нафтові трейдери залишилися без ключових даних через зупинку роботи уряду США – Bloomberg
Київ • УНН
Шатдаун у США позбавив нафтових трейдерів доступу до критично важливих даних про позиціонування на ринку. Це може дестабілізувати торгівлю сировиною, оскільки Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами припинила публікацію звітів Commitments of Traders.
Деталі
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) через брак фінансування припинила публікацію звітів Commitments of Traders (COT), на які орієнтувалися як великі фонди, так і приватні інвестори.
Чорт, і що тепер?
Саме ці звіти допомагали визначати ринкові настрої та баланс між спекулянтами і виробниками.
Відсутність даних робить ринок вразливішим до спекуляцій і різких цінових коливань.
Тиждень за тижнем, і це стає все більш серйозною проблемою
CFTC планує відновити публікацію звітів після відкриття уряду, поступово надолужуючи пропущені дані. Але експерти попереджають: відсутність прозорості може змусити інвесторів скоротити активність і залишити ринок без орієнтирів на кілька тижнів.
