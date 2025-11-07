Нефтяные трейдеры остались без ключевых данных из-за остановки работы правительства США – Bloomberg

Длительное прекращение работы американского правительства лишило нефтяных трейдеров доступа к критически важным данным о позиционировании на рынке, что может дестабилизировать торговлю сырьем. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) из-за нехватки финансирования прекратила публикацию отчетов Commitments of Traders (COT), на которые ориентировались как крупные фонды, так и частные инвесторы.

– так отреагировал трейдер и автор YouTube-шоу Offsides Macro Рик Бандазян, который называет отчеты COT "своей Полярной звездой".

Черт, и что теперь?

Именно эти отчеты помогали определять рыночные настроения и баланс между спекулянтами и производителями.

Отсутствие данных делает рынок более уязвимым к спекуляциям и резким ценовым колебаниям.

Неделя за неделей, и это становится все более серьезной проблемой