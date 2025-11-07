Нефтяные трейдеры остались без ключевых данных из-за остановки работы правительства США – Bloomberg
Киев • УНН
Шатдаун в США лишил нефтяных трейдеров доступа к критически важным данным о позиционировании на рынке. Это может дестабилизировать торговлю сырьем, поскольку Комиссия по торговле товарными фьючерсами прекратила публикацию отчетов Commitments of Traders.
Длительное прекращение работы американского правительства лишило нефтяных трейдеров доступа к критически важным данным о позиционировании на рынке, что может дестабилизировать торговлю сырьем. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) из-за нехватки финансирования прекратила публикацию отчетов Commitments of Traders (COT), на которые ориентировались как крупные фонды, так и частные инвесторы.
Черт, и что теперь?
Именно эти отчеты помогали определять рыночные настроения и баланс между спекулянтами и производителями.
Отсутствие данных делает рынок более уязвимым к спекуляциям и резким ценовым колебаниям.
Неделя за неделей, и это становится все более серьезной проблемой
CFTC планирует возобновить публикацию отчетов после открытия правительства, постепенно наверстывая пропущенные данные. Но эксперты предупреждают: отсутствие прозрачности может заставить инвесторов сократить активность и оставить рынок без ориентиров на несколько недель.
