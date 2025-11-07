ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Эксклюзивы
YouTube

Нефтяные трейдеры остались без ключевых данных из-за остановки работы правительства США – Bloomberg

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Шатдаун в США лишил нефтяных трейдеров доступа к критически важным данным о позиционировании на рынке. Это может дестабилизировать торговлю сырьем, поскольку Комиссия по торговле товарными фьючерсами прекратила публикацию отчетов Commitments of Traders.

Нефтяные трейдеры остались без ключевых данных из-за остановки работы правительства США – Bloomberg

Длительное прекращение работы американского правительства лишило нефтяных трейдеров доступа к критически важным данным о позиционировании на рынке, что может дестабилизировать торговлю сырьем. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) из-за нехватки финансирования прекратила публикацию отчетов Commitments of Traders (COT), на которые ориентировались как крупные фонды, так и частные инвесторы.

Черт, и что теперь?

– так отреагировал трейдер и автор YouTube-шоу Offsides Macro Рик Бандазян, который называет отчеты COT "своей Полярной звездой".

Именно эти отчеты помогали определять рыночные настроения и баланс между спекулянтами и производителями.

Три крупнейшие авиакомпании США отменяют сотни рейсов из-за шатдауна07.11.25, 09:37 • 3484 просмотра

Отсутствие данных делает рынок более уязвимым к спекуляциям и резким ценовым колебаниям. 

Неделя за неделей, и это становится все более серьезной проблемой 

– отметил Даррелл Флетчер из Bannockburn Capital Markets.

CFTC планирует возобновить публикацию отчетов после открытия правительства, постепенно наверстывая пропущенные данные. Но эксперты предупреждают: отсутствие прозрачности может заставить инвесторов сократить активность и оставить рынок без ориентиров на несколько недель.

Нынешний шатдаун в США стал самым продолжительным в истории05.11.25, 10:32 • 3130 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты