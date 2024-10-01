Нафта дешевшає: перспективи додаткових поставок компенсують побоювання щодо Близького Сходу

Ціни на нафту знизилися у вівторок на тлі того, як кращий прогноз щодо пропозиції і мляве зростання світового попиту переважили побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході та його впливу на експорт сирої нафти з регіону, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні впали на 49 центів, або 0,7%, до $71,21 за барель до 14:17 за Києвом. Ф'ючерси на нафту марки WTI втратили 55 центів, або 0,8% до $67,62.

Раніше під час сесії нафта марки Brent впала на 2,5%, а нафта марки WTI впала на 2,7%, перш ніж компенсувати втрати.

Група провідних міністрів із групи виробників ОПЕК+ зустрінеться 2 жовтня для огляду ринку, при цьому жодних змін у політиці не очікується. Починаючи з грудня, ОПЕК+, що включає Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників, таких як росія, планує збільшувати видобуток на 180 000 барелів на добу щомісяця.

Можливість відновлення видобутку нафти в Лівії також чинила тиск на ринок. Базований на сході парламент Лівії в понеділок погодився схвалити кандидатуру нового голови центрального банку, що може допомогти покласти край кризі, яка різко скоротила видобуток нафти в країні.

У Китаї виробнича активність різко скоротилася у вересні, як показало опитування приватного сектора у понеділок. Аналітики кажуть, що низка заходів стимулювання за останній тиждень, ймовірно, буде достатнім, щоб повернути зростання Китаю в 2024 році приблизно до 5% після кількох місяців, коли дані нижче за прогнозовані, ставили під сумнів цю мету, хоча довгострокові перспективи залишаються незмінними.

Ізраїль розпочав наземні вторгнення до Лівану у вівторок, а його військові заявили, що війська розпочали рейди проти цілей "Хезболли" у прикордонній зоні. Атаки пішли за вбивством Ізраїлем у п'ятницю глави Хезболли Хасана Насралли і є ескалацією конфлікту, який тепер загрожує втягнути в себе США та Іран, пише видання.

"Зважування ризиків для ф'ючерсів на нафту в найближчий місяць залежить від того, що може зробити Ізраїль далі, і чи відбудеться пряма конфронтація з Іраном", - сказав незалежний нафтовий аналітик Гаурав Шарма.

Німеччина закликала Казахстан збільшити постачання нафти