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Німеччина закликала Казахстан збільшити постачання нафти

Німеччина закликала Казахстан збільшити постачання нафти

Київ • УНН

 • 12511 перегляди

Казахстан розглядає можливість збільшення видобутку нафти через високий попит Заходу. До кінця року планується експортувати до Німеччини 1,2 млн тонн, з перспективою збільшення до 2,5 млн тонн.

Німеччина хоче імпортувати з Казахстану до 2,5 млн тонн нафти. На тлі високого попиту Заходу в Астані обговорюють можливість збільшити рівень видобутку. Про це заявив міністр енергетики країни  Альмасадам Саткалієв, пише LS передає УНН.

Деталі

Міністр енергетики розповів, що до кінця року планується експортувати до Німеччини 1,2 млн тонн.

Також є запит на збільшення (експорту - ред.) з їхнього боку до 2,5 млн тонн

- уточнив він. 

Зазначається, що у  2023 році видобуток нафти в Казахстані становив 90 млн тонн (655 млн барелів), а експорт дорівнював 70,5 млн тонн (517 млн барелів).

Саткалієв заявив, що метою Казахстану є збільшення видобутку нафти до 100 млн тонн на рік (близько 730 млн барелів) до 2030 року. 

Наразі в Казахстані є нафтотранспортна система, яка дозволяє експортувати близько 80% видобутих вуглеводнів, а також забезпечувати потреби внутрішнього ринку

- зазначив міністр. 

У Казахстані заявили, що не будуть "сліпо слідувати" санкціям проти росії16.08.24, 11:05 • 36768 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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