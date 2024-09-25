Німеччина закликала Казахстан збільшити постачання нафти

Німеччина хоче імпортувати з Казахстану до 2,5 млн тонн нафти. На тлі високого попиту Заходу в Астані обговорюють можливість збільшити рівень видобутку. Про це заявив міністр енергетики країни Альмасадам Саткалієв, пише LS передає УНН.

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Міністр енергетики розповів, що до кінця року планується експортувати до Німеччини 1,2 млн тонн.

Також є запит на збільшення (експорту - ред.) з їхнього боку до 2,5 млн тонн - уточнив він.

Зазначається, що у 2023 році видобуток нафти в Казахстані становив 90 млн тонн (655 млн барелів), а експорт дорівнював 70,5 млн тонн (517 млн барелів).

Саткалієв заявив, що метою Казахстану є збільшення видобутку нафти до 100 млн тонн на рік (близько 730 млн барелів) до 2030 року.

Наразі в Казахстані є нафтотранспортна система, яка дозволяє експортувати близько 80% видобутих вуглеводнів, а також забезпечувати потреби внутрішнього ринку - зазначив міністр.

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