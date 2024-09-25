Германия призвала Казахстан увеличить поставки нефти в Казахстан

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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25 сентября 2024, 12:05  •  4467 просмотра

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Казахстан рассматривает возможность увеличения добычи нефти из-за высокого спроса Запада. До конца года планируется экспортировать в Германию 1,2 млн тонн, с перспективой увеличения до 2,5 млн тонн.

Германия хочет импортировать из Казахстана до 2,5 млн тонн нефти. На фоне высокого спроса Запада в Астане обсуждают возможность увеличить уровень добычи. Об этом заявил министр энергетики страны  Альмасадам Саткалиев, пишет LS передает УНН.

Детали

Министр энергетики рассказал, что до конца года планируется экспортировать в Германию 1,2 млн тонн.

Также есть запрос на увеличение (экспорта - ред.) с их стороны до 2,5 млн тонн

- уточнил он. 

Отмечается, что в  2023 году добыча нефти в Казахстане составляла 90 млн тонн (655 млн баррелей), а экспорт равнялся 70,5 млн тонн (517 млн баррелей).

Саткалиев заявил, что целью Казахстана является увеличение добычи нефти до 100 млн тонн в год (около 730 млн баррелей) к 2030 году. 

Сейчас в Казахстане есть нефтетранспортная система, которая позволяет экспортировать около 80% добытых углеводородов, а также обеспечивать потребности внутреннего рынка

- отметил министр. 

В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии16 августа 2024, 08:05 • 36511 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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