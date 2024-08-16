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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Казахстане заявили, что не будут «слепо следовать» санкциям против россии

В Казахстане заявили, что не будут «слепо следовать» санкциям против россии

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 08:05  •  3122 просмотра

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Казахстан обещает приоритет собственным экономическим интересам в применении санкций против России. Страна углубляет торговые связи с Ираном и Китаем, балансируя между западными ограничениями и региональными экономическими потребностями.

Казахстан проводит новую линию применения санкций против России, обещая поставить собственные экономические интересы на первое место, на фоне того, как углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам вице-премьер-министра Казахстана и министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, эта страна Центральной Азии «не будет слепо следовать санкциям», если они коснутся отечественных компаний, которые являются основными работодателями в своих регионах.

"Мы не позволим запретить нашим собственным производителям торговлю", - сказал он в интервью в столице Казахстана, Астане.

«Это резкое изменение в риторике, которое отражает маневрирование Казахстана - крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, - в поисках доступа к мировым рынкам для экспорта сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции. Но вызовы только усиливаются, поскольку соседние экономики России и Ирана становятся наиболее подверженными санкциям в мире, а Казахстан находится под пристальным вниманием Запада из-за содействия поставкам товаров под ограничениями», - пишет издание.

Хотя Казахстан, как указано, выступил против кампании санкций, возглавляемой США, из-за полномасштабного вторжения кремля в Украину в феврале 2022 года, высокопоставленные чиновники, такие как Жумангарин, ранее не оспаривали ограничения публично.

Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые имеют двойное военное и гражданское применение, поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР, по словам Жумангарина. Западные правительства говорят, что шарикоподшипники относятся к так называемым «высокоприоритетным» боевым товарам, необходимым для российской оборонной промышленности.

Намекая на то, что соблюдение Казахстаном правил может иметь исключения, Жумангарин ясно дал понять, что он все равно продолжит соблюдать правила, поскольку он «не выдержит» санкций.

Местные компании, добавленные Министерством финансов США в санкционный список, находятся в процессе закрытия, сказал Жумангарин, не вдаваясь в подробности.

Казахстан входит в число стран, которые сыграли центральную роль в усилиях США и их союзников по изоляции экономики России. Казахстан и Россия являются членами таможенного союза и имеют вторую по протяженности границу в мире после границы США и Канады, а трубопровод, связанный с российским портом Новороссийск, транспортирует около 80% экспорта казахской нефти.

Но Жумангарин сказал, что некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, взамен непропорционально навредили Казахстану. Между тем, западные правительства мало что сделали, чтобы компенсировать Казахстану, который до войны считал Россию своим крупнейшим торговым партнером.

При отсутствии ограничений «прибыли оставались бы в Казахстане», сказал он. Зато теперь они «достаются тем, против кого вы ввели санкции».

Изменение торговых потоков вокруг Казахстана, как сообщается, в значительной степени пошло в пользу Китая. Теперь это крупнейший торговый партнер Казахстана с долей, превышающей пятую часть общего объема. На долю Европейского Союза в целом пришлось 36% в первой половине этого года.

россия составила 18% от общего объема торговли за первые шесть месяцев 2024 года, что почти на полтора процентных пункта меньше, чем в 2022 году. В то же время, по данным Bloomberg Economics, Казахстан стал одним из крупнейших перевалочных центров для экспорта автомобилей из ЕС в Россию.

По словам Жумангарина, Казахстан в значительной степени преодолел проблемы с платежами с Россией, работая с банками не под санкциями и осуществляя около 88% транзакций в национальных валютах.

Теперь перед Казахстаном, как указано, стоит задача сбалансировать приоритеты, по выходу из изоляции, не нарушая ограничений, направленных против его соседей.

Правительство страны обратилось к Западу с просьбой об уступках, которые бы позволили ему продавать товары в Иран или использовать страну для транзита, но безуспешно. Казахстан никогда не признавал никаких односторонних санкций и планирует продолжать, сказал Жумангарин.

«Каждый раз мы вынуждены торговаться, - сказал он. - Но нам как стране надо как-то жить».

Казахстан не підтримує санкції проти росії, але дотримуватиметься їх - заступник прем'єра 6 июня 2024, 06:17 • 16522 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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