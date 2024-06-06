Казахстан не поддерживает санкции против россии, но будет придерживаться их - заместитель премьера

В Казахстане не поддерживают введенные США и Евросоюзом санкции в отношении россии, но будут их соблюдать. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин 5 июня, сообщает УНН со ссылкой на Zakon.kz..

Детали

По словам Жумангарина, в Казахстане было разорвано много логистических и торговых цепочек из-за введенных США и Евросоюзом санкций в отношении россии.

Между тем мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее придерживаться, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, естественно, санационного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают напрямую с США и Европейским союзом - заявил Серик Жумангарин.

Он добавил, что в рамках проводимой санационной политики Казахстану удается получить свои позиции. Кроме того, благодаря внешней политике Украины всегда есть шанс на предупреждение о том, какие меры могут быть приняты в отношении тех или иных компаний.

Напомним

В ноябре 2023 года специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане заявил, что Евросоюз уважает позицию стран, в частности Казахстана, которые не присоединяются к санкциям, поскольку это решение каждого государства.

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