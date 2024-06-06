Казахстан не підтримує санкції проти росії, але дотримуватиметься їх - заступник прем'єра

В Казахстані не підтримують запроваджені США і Євросоюзом санкції щодо росії, але будуть їх дотримуватись. Про це заявив заступник прем'єр-міністра країни Серік Жумангарін 5 червня, повідомляє УНН із посиланням на Zakon.kz.

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За словами Жумангаріна, в Казахстані було розірвано багато логістичних і торговельних ланцюжків через запроваджені США і Євросоюзом санкції щодо росії.

Тим часом ми не є учасниками коаліцій, не підтримуємо цю односторонню санкційну політику, але ми будемо її дотримуватися, тому що нам це вигідно з економічної точки зору. У нас невелика економіка, природно, санкційного тиску ми не витримаємо. Тому ми постійно в діалозі, у нас є центри, які працюють безпосередньо зі США та Європейським союзом - заявив Серік Жумангарін.

Він додав, що в рамках проведеної санкційної політики Казахстану вдається утримати свої позиції. Крім того, завдяки зовнішній політиці у країни завжди є шанс на попередження про те, які заходи можуть бути вжиті щодо тих чи інших компаній.

Нагадаємо

У листопаді 2023 року спеціальний посланник ЄС із санкцій Девід О'Салліван на брифінгу в Астані заявив, що Євросоюз поважає позицію країн, зокрема Казахстану, які не приєднуються до санкцій, оскільки це рішення кожної держави.

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