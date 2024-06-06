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Казахстан не підтримує санкції проти росії, але дотримуватиметься їх - заступник прем'єра

Казахстан не підтримує санкції проти росії, але дотримуватиметься їх - заступник прем'єра

Київ • УНН

 • 16769 перегляди

Казахстан не підтримує санкції проти росії, але дотримуватиметься їх, заявив заступник прем'єр-міністра Серік Жумангарін.

В Казахстані не підтримують запроваджені США і Євросоюзом санкції щодо росії, але будуть їх дотримуватись. Про це заявив заступник прем'єр-міністра країни Серік Жумангарін 5 червня, повідомляє УНН із посиланням на Zakon.kz.

Деталі 

За словами Жумангаріна, в Казахстані було розірвано багато логістичних і торговельних ланцюжків через запроваджені США і Євросоюзом санкції щодо росії.

Тим часом ми не є учасниками коаліцій, не підтримуємо цю односторонню санкційну політику, але ми будемо її дотримуватися, тому що нам це вигідно з економічної точки зору. У нас невелика економіка, природно, санкційного тиску ми не витримаємо. Тому ми постійно в діалозі, у нас є центри, які працюють безпосередньо зі США та Європейським союзом

- заявив Серік Жумангарін.

Він додав, що в рамках проведеної санкційної політики Казахстану вдається утримати свої позиції. Крім того, завдяки зовнішній політиці у країни завжди є шанс на попередження про те, які заходи можуть бути вжиті щодо тих чи інших компаній. 

Нагадаємо 

У листопаді 2023 року спеціальний посланник ЄС із санкцій Девід О'Салліван на брифінгу в Астані заявив, що Євросоюз поважає позицію країн, зокрема Казахстану, які не приєднуються до санкцій, оскільки це рішення кожної держави. 

Країни G7 та ЄС хочуть запровадити обмеження проти банків, які допомагають рф ухилятись від санкцій - Bloomberg01.06.24, 16:26 • 30556 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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