Нефть дешевеет: перспективы дополнительных поставок компенсируют опасения относительно Ближнего Востока

Цены на нефть снизились во вторник на фоне того, как лучший прогноз по предложению и вялый рост мирового спроса перевесили опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на экспорт сырой нефти из региона, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре упали на 49 центов, или 0,7%, до $71,21 за баррель к 14:17 по Киеву. Фьючерсы на нефть марки WTI потеряли 55 центов, или 0,8% до $67,62.

Ранее во время сессии нефть марки Brent упала на 2,5%, а нефть марки WTI упала на 2,7%, прежде чем компенсировать потери.

Группа ведущих министров из группы производителей ОПЕК+ встретится 2 октября для обзора рынка, при этом никаких изменений в политике не ожидается. Начиная с декабря, ОПЕК+, включающая Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, таких как россия, планирует увеличивать добычу на 180 000 баррелей в сутки ежемесячно.

Возможность возобновления добычи нефти в Ливии также оказала давление на рынок. Базирующийся на востоке парламент Ливии в понедельник согласился одобрить кандидатуру нового председателя центрального банка, что может помочь положить конец кризису, который резко сократил добычу нефти в стране.

В Китае производственная активность резко сократилась в сентябре, как показал опрос частного сектора в понедельник. Аналитики говорят, что ряд мер стимулирования за последнюю неделю, вероятно, будет достаточным, чтобы вернуть рост Китая в 2024 году примерно до 5% после нескольких месяцев, когда данные ниже прогнозируемых, ставили под сомнение эту цель, хотя долгосрочные перспективы остаются неизменными.

Израиль начал наземные вторжения в Ливан во вторник, а его военные заявили, что войска начали рейды против целей "Хезболлы" в приграничной зоне. Атаки последовали за убийством Израилем в пятницу главы Хезболлы Хасана Насраллы и являются эскалацией конфликта, который теперь грозит втянуть в себя США и Иран, пишет издание.

"Взвешивание рисков для фьючерсов на нефть в ближайший месяц зависит от того, что может сделать Израиль дальше, и произойдет ли прямая конфронтация с Ираном", - сказал независимый нефтяной аналитик Гаурав Шарма.

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