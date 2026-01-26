Над Україною знешкодили 110 зі 138 російських дронів

росія вночі вдарила по Україні 138 дронами, 110 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 січня (з 18:00 25 січня) ворог атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації