Над Україною знешкодили 110 зі 138 російських дронів

25 січня, 18:28 • 12780 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 22357 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 20331 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 19475 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 17476 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 16152 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 15676 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16197 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27170 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45769 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Заступника Сі Цзіньпіна звинувачують у передачі США даних про ядерну програму Китаю - WSJ25 січня, 20:18 • 6700 перегляди
Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - СвириденкоPhoto25 січня, 20:51 • 6174 перегляди
Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітейPhoto25 січня, 21:27 • 4914 перегляди
Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і ПольщіVideo25 січня, 21:59 • 5424 перегляди
Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС01:23 • 4384 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 90531 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 105026 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 112122 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 105720 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 106403 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Вільнюс
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 21782 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 21918 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 38343 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 38612 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 51696 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
The Hill

Над Україною знешкодили 110 зі 138 російських дронів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У ніч на 26 січня Україна відбила атаку 138 ворожих БпЛА, знешкодивши 110 з них. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях.

Над Україною знешкодили 110 зі 138 російських дронів

росія вночі вдарила по Україні 138 дронами, 110 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 січня (з 18:00 25 січня) ворог атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Втрати ворога: росія недорахувалася понад 1000 солдатів та 917 БпЛА за добу26.01.26, 07:31 • 816 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Збройні сили України
Шахед-136
Донецьк