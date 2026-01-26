Над Украиной обезвредили 110 из 138 российских дронов

россия ночью ударила по Украине 138 дронами, 110 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 января (с 18:00 25 января) враг атаковал 138 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации