Над Украиной обезвредили 110 из 138 российских дронов
Киев • УНН
В ночь на 26 января Украина отразила атаку 138 вражеских БпЛА, обезвредив 110 из них. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях.
россия ночью ударила по Украине 138 дронами, 110 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 января (с 18:00 25 января) враг атаковал 138 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
