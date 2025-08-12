Над Україною антициклон, дощі малоймовірні - Діденко
В Україні очікується суха сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +30 градусів.
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від +24 до +30 градусів. Майже без хмар, суха сонячна погода, але ночі будуть трохи прохолодніше.
В Україні повсюди мало хмар, багато сонця, замало вологи.
Або взагалі без хмар, або біленькі щокастенькі кумулюси. Словом, без опадів
Температура повітря 13-го серпня:
- в Україні протягом дня коливатиметься в межах +24+28 градусів;
- у південній частині та на Закарпатті +28+30 градусів.
Погода у столиці
У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів. Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека, - зазначає Діденко.
Також синоптик уточнює, що нічна температура повітря вже навряд чи підніматиметься вище +20 градусів, хіба місцями в південній частині.
У вівторок, 12 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода, лише у Харківській та Луганській областях вдень можливі короткочасні дощі.