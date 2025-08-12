$41.450.06
Ексклюзив
09:50 • 1784 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 2636 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 3204 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 2708 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 10312 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 16991 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77773 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125509 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 177443 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128856 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Над Україною антициклон, дощі малоймовірні - Діденко

Київ • УНН

 • 484 перегляди

В Україні очікується суха сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +30 градусів.

Над Україною антициклон, дощі малоймовірні - Діденко

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від +24 до +30 градусів.  Майже без хмар, суха сонячна погода, але ночі будуть трохи прохолодніше.

Передає УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Деталі

В Україні повсюди мало хмар, багато сонця, замало вологи.

Або взагалі без хмар, або біленькі щокастенькі кумулюси. Словом, без опадів

- ідеться у дописі синоптика. 

Температура повітря 13-го серпня:

  • в Україні протягом дня коливатиметься в межах +24+28 градусів;
    • у південній частині та на Закарпатті +28+30 градусів.

      Погода у столиці

      У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів. Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека, - зазначає Діденко.

      Також синоптик уточнює, що нічна температура повітря вже навряд чи підніматиметься вище +20 градусів, хіба місцями в південній частині.

      Нагадаємо

      У вівторок, 12 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода, лише у Харківській та Луганській областях вдень можливі короткочасні дощі. 

      Ігор Тележніков

