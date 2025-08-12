Україну накриє мінлива хмарність: яку погоду чекати 12 серпня
Київ • УНН
12 серпня в Україні очікується мінлива хмарність, переважно суха погода. Короткочасні дощі можливі лише на Харківщині та Луганщині.
У вівторок, 12 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода, лише у Харківській та Луганській областях вдень можливі короткочасні дощі. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20- 25°, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24-29°.
У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень буде від 22 до 24 градусів тепла.