Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
11 серпня, 16:37 • 55681 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
11 серпня, 14:46 • 106874 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 156662 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
11 серпня, 10:23 • 122751 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
11 серпня, 09:52 • 89997 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
11 серпня, 07:41 • 131193 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
11 серпня, 06:00 • 130375 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 107303 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 74427 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Україну накриє мінлива хмарність: яку погоду чекати 12 серпня

Київ • УНН

 • 1622 перегляди

12 серпня в Україні очікується мінлива хмарність, переважно суха погода. Короткочасні дощі можливі лише на Харківщині та Луганщині.

Україну накриє мінлива хмарність: яку погоду чекати 12 серпня

У вівторок, 12 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода, лише у Харківській та Луганській областях вдень можливі короткочасні дощі. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометцентр. 

Деталі

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20- 25°, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24-29°.

- зазначають синоптики.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень буде від 22 до 24 градусів тепла.

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Харківська область
Луганська область
Україна
Київ