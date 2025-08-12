Украину накроет переменная облачность: какую погоду ждать 12 августа
Киев • УНН
12 августа в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно сухая погода. Кратковременные дожди возможны только на Харьковщине и Луганщине.
Во вторник, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода, лишь в Харьковской и Луганской областях днем возможны кратковременные дожди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге и юго-востоке страны 14-19°; днем 20-25°, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях 24-29°.
В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем будет от 22 до 24 градусов тепла.