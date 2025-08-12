$41.450.06
09:30
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
06:06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Над Украиной антициклон, дожди маловероятны - Диденко

Киев • УНН

 • 202 просмотра

В Украине ожидается сухая солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +30 градусов.

Над Украиной антициклон, дожди маловероятны - Диденко

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +24 до +30 градусов. Почти безоблачно, сухая солнечная погода, но ночи будут немного прохладнее.

Передает УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Детали

В Украине повсюду мало облаков, много солнца, мало влаги.

Либо вообще без облаков, либо беленькие щекастенькие кумулюсы. Словом, без осадков

- говорится в сообщении синоптика.

Температура воздуха 13-го августа:

  • в Украине в течение дня будет колебаться в пределах +24+28 градусов;
    • в южной части и на Закарпатье +28+30 градусов.

      Погода в столице

      В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15, днем около +25 градусов. Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара, - отмечает Диденко.

      Также синоптик уточняет, что ночная температура воздуха уже вряд ли будет подниматься выше +20 градусов, разве что местами в южной части.

      Напомним

      Во вторник, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода, лишь в Харьковской и Луганской областях днем возможны кратковременные дожди.

      Игорь Тележников

      Погода и окружающая среда
      Харьковская область
      Луганская область
      Закарпатская область
      Украина
      Киев