Над Украиной антициклон, дожди маловероятны - Диденко
Киев • УНН
В Украине ожидается сухая солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +30 градусов.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +24 до +30 градусов. Почти безоблачно, сухая солнечная погода, но ночи будут немного прохладнее.
Передает УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
Детали
В Украине повсюду мало облаков, много солнца, мало влаги.
Либо вообще без облаков, либо беленькие щекастенькие кумулюсы. Словом, без осадков
Температура воздуха 13-го августа:
- в Украине в течение дня будет колебаться в пределах +24+28 градусов;
- в южной части и на Закарпатье +28+30 градусов.
Погода в столице
В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15, днем около +25 градусов. Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара, - отмечает Диденко.
Также синоптик уточняет, что ночная температура воздуха уже вряд ли будет подниматься выше +20 градусов, разве что местами в южной части.
Напомним
Во вторник, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода, лишь в Харьковской и Луганской областях днем возможны кратковременные дожди.