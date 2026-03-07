На Житомирщині росіяни атакували інфраструктуру, пожежі загасили

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
10:22 • 1100 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 4096 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 31984 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 47696 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 55078 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 42328 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 72745 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29463 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26740 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 25206 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
57%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto7 березня, 01:30 • 29932 перегляди
Мир між Україною та рф залишається можливим попри ймовірну передачу росіянами розвідданих для Ірану про позиції США – Білий дімVideo7 березня, 02:11 • 15160 перегляди
Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу7 березня, 02:29 • 11073 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці05:01 • 14347 перегляди
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном05:24 • 5540 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 37348 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 44364 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 72745 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 44256 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 52147 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Харків
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 1520 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 17691 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 18025 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 35760 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 31968 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
«Калібр» (сімейство ракет)
Золото
Brent

На Житомирщині росіяни атакували інфраструктуру, пожежі загасили

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Вночі ворог завдав ударів по інфраструктурі Житомирської області, спричинивши дві пожежі. Рятувальники ліквідували вогонь, жертв та постраждалих немає.

На Житомирщині росіяни атакували інфраструктуру, пожежі загасили

У Житомирській області вночі російські війська атакували декілька інфраструктурних об'єктів, сталися пожежі, наразі наслідки нічної російської атаки ліквідували, повідомили у суботу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та у ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні вночі під час комбінованої ракетно-дронової атаки ворог завдав ударів по декількох інфраструктурних об'єктах на Житомирщині. Частину повітряних цілей ліквідовано силами протиповітряної оборони. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає

- написав Бунечко.

У ДСНС повідомили вранці, що рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Житомирщині.

"Через ворожі обстріли виникли дві пожежі на обʼєктах інфраструктури. Роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги. На місцях разом із вогнеборцями працювали офіцери-рятувальники громад і правоохоронці", - повідомили у ДСНС.

Пожежі, що виникли, ліквідовано ДСНС, зазначив Бунечко.

19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"07.03.26, 09:12 • 3846 переглядiв

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Електроенергія
Житомирська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій