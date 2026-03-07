На Житомирщині росіяни атакували інфраструктуру, пожежі загасили
Київ • УНН
Вночі ворог завдав ударів по інфраструктурі Житомирської області, спричинивши дві пожежі. Рятувальники ліквідували вогонь, жертв та постраждалих немає.
У Житомирській області вночі російські війська атакували декілька інфраструктурних об'єктів, сталися пожежі, наразі наслідки нічної російської атаки ліквідували, повідомили у суботу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та у ДСНС України, пише УНН.
Сьогодні вночі під час комбінованої ракетно-дронової атаки ворог завдав ударів по декількох інфраструктурних об'єктах на Житомирщині. Частину повітряних цілей ліквідовано силами протиповітряної оборони. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає
У ДСНС повідомили вранці, що рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Житомирщині.
"Через ворожі обстріли виникли дві пожежі на обʼєктах інфраструктури. Роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги. На місцях разом із вогнеборцями працювали офіцери-рятувальники громад і правоохоронці", - повідомили у ДСНС.
Пожежі, що виникли, ліквідовано ДСНС, зазначив Бунечко.
