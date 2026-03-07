$43.810.0050.900.00
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВА
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников
В Житомирской области россияне атаковали инфраструктуру, пожары потушены

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Ночью враг нанес удары по инфраструктуре Житомирской области, вызвав два пожара. Спасатели ликвидировали огонь, жертв и пострадавших нет.

В Житомирской области россияне атаковали инфраструктуру, пожары потушены

В Житомирской области ночью российские войска атаковали несколько инфраструктурных объектов, произошли пожары, сейчас последствия ночной российской атаки ликвидированы, сообщили в субботу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сегодня ночью во время комбинированной ракетно-дроновой атаки враг нанес удары по нескольким инфраструктурным объектам в Житомирской области. Часть воздушных целей ликвидирована силами противовоздушной обороны. По предварительной информации жертв и пострадавших нет

- написал Бунечко.

В ГСЧС сообщили утром, что спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки в Житомирской области.

"Из-за вражеских обстрелов возникли два пожара на объектах инфраструктуры. Работу спасателей усложняли воздушные тревоги. На местах вместе с пожарными работали офицеры-спасатели общин и правоохранители", - сообщили в ГСЧС.

Возникшие пожары ликвидированы ГСЧС, отметил Бунечко.

