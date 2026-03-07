В Житомирской области россияне атаковали инфраструктуру, пожары потушены
Киев • УНН
Ночью враг нанес удары по инфраструктуре Житомирской области, вызвав два пожара. Спасатели ликвидировали огонь, жертв и пострадавших нет.
В Житомирской области ночью российские войска атаковали несколько инфраструктурных объектов, произошли пожары, сейчас последствия ночной российской атаки ликвидированы, сообщили в субботу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Сегодня ночью во время комбинированной ракетно-дроновой атаки враг нанес удары по нескольким инфраструктурным объектам в Житомирской области. Часть воздушных целей ликвидирована силами противовоздушной обороны. По предварительной информации жертв и пострадавших нет
В ГСЧС сообщили утром, что спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки в Житомирской области.
"Из-за вражеских обстрелов возникли два пожара на объектах инфраструктуры. Работу спасателей усложняли воздушные тревоги. На местах вместе с пожарными работали офицеры-спасатели общин и правоохранители", - сообщили в ГСЧС.
Возникшие пожары ликвидированы ГСЧС, отметил Бунечко.
