На Закарпатті викрили злочинну схему переправлення людей до Угорщини, організовану кримінальним авторитетом
Київ • УНН
На Закарпатті викрито 27-річного засудженого, який організував схему незаконного переправлення осіб до Угорщини. Йому допомагала 45-річна знайома, яку затримали під час отримання 6200 доларів за послуги.
Правоохоронці на Закарпатті області викрили 27-річного засудженого, який навіть перебуваючи у в’язниці, організував незаконне переправлення людей до Угорщини. Йому допомагала його 45-річна знайома, яка перебувала на волі та організовувала переправлення. Обом вже повідомлено про підозру, про це повідомляє Національна поліція, пише УНН.
Деталі
Раніше обвинувачений в організації так званих сходок кримінальний авторитет залучив знайому особу до забезпечення незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Використовуючи мобільний зв'язок, він організовував доставлення "клієнтів" до тимчасового помешкання та сконтактував їх зі знайомою, яка консультувала осіб щодо деталей перетину кордону. Вартість таких послуг становила від 5000 до 8000 доларів
11 вересня представники Нацполіції затримали спільницю ув'язненого під час отримання 6200 доларів за нелегальне переправлення однієї з осіб за кордон.
Того ж дня у виправній установі провели обшук і вилучили телефон, за допомогою якого ув’язнений керував "схемою".
Жінку затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Обом підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За подібний злочин можна отримати 9 років позбавлення волі.
