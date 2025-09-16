На Закарпатье разоблачили преступную схему переправки людей в Венгрию, организованную криминальным авторитетом
На Закарпатье разоблачен 27-летний осужденный, организовавший схему незаконной переправки лиц в Венгрию. Ему помогала 45-летняя знакомая, которую задержали при получении 6200 долларов за услуги.
Правоохранители Закарпатской области разоблачили 27-летнего осужденного, который, даже находясь в тюрьме, организовал незаконную переправку людей в Венгрию. Ему помогала его 45-летняя знакомая, которая находилась на свободе и организовывала переправку. Обоим уже сообщено о подозрении, об этом сообщает Национальная полиция, пишет УНН.
Детали
Ранее обвиняемый в организации так называемых сходок криминальный авторитет привлек знакомого к обеспечению незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Используя мобильную связь, он организовывал доставку "клиентов" во временное жилье и связывал их со знакомой, которая консультировала лиц относительно деталей пересечения границы. Стоимость таких услуг составляла от 5000 до 8000 долларов
11 сентября представители Нацполиции задержали сообщницу заключенного при получении 6200 долларов за нелегальную переправку одного из лиц за границу.
В тот же день в исправительном учреждении провели обыск и изъяли телефон, с помощью которого заключенный руководил "схемой".
Женщину задержали согласно ст. 208 УПК Украины. Обоим подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. За подобное преступление можно получить 9 лет лишения свободы.
