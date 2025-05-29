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На Закарпатті відбувся напад на прикордонників: двоє військових зазнали тілесних ушкоджень

Київ • УНН

 • 788 перегляди

У Великому Березному стався напад на прикордонників, які перевіряли причетність до переправлення ухилянтів. Двоє службовців поранені, відкрито кримінальне провадження.

На Закарпатті відбувся напад на прикордонників: двоє військових зазнали тілесних ушкоджень

У ромському поселенні міста Великий Березний на Закарпатті стався конфлікт між місцевими жителями на прикордонним нарядом, який проводив перевірочні заходи щодо осіб, ймовірно причетних до переправлення групи громадян за кордон. Правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль. У ході конфліктної ситуації двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає УНН.

На Закарпатті відбувся напад на прикордонників. Сьогодні ввечері місцеві жителі вчинили напад на прикордонний наряд, який проводив перевірочні заходи щодо осіб, ймовірно причетних до переправлення через українсько-словацький кордон групи громадян України призовного віку. Заходи проводили у взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії у ромському поселенні міста Великий Березний 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час проведення опитування група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок і неповнолітніх.

Внаслідок цього, у прикордонників та службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини. Задля збереження життя та здоров'я військовослужбовців правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль. У ході конфліктної ситуації двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості. Їх доправили у місцеву лікарню, де їм надали медичну допомогу. Також пошкоджено два транспортні засоби прикордонників 

- додали в ДПСУ.

Осіб, які здійснили напад, затримано. У їхніх діях вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та ст.194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна".

Відповідні повідомлення надіслано на адресу Національної поліції. У подальшому, група громадян намагалася блокувати прикордонний підрозділ. За результатами роз’яснювальної роботи протиправні дії місцевих жителів вдалося припинити.

Нагадаємо

На Київщині у Вишневому 27-річний чоловік напав на військовослужбовця, який разом із поліцією проводив перевірку військово-облікових документів. Він розпилив газ дратівливої дії в обличчя військового. Нападника затримано, тривають слідчі дії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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