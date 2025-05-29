На Закарпатье произошло нападение на пограничников: двое военных получили телесные повреждения

В ромском поселке города Большой Березный в Закарпатье произошел конфликт между местными жителями и пограничным нарядом, который проводил проверочные мероприятия в отношении лиц, вероятно причастных к переправке группы граждан за границу. Правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия и специальные средства, в частности, устройства для отстрела резиновых пуль. В ходе конфликтной ситуации двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает УНН.

В Закарпатье произошло нападение на пограничников. Сегодня вечером местные жители совершили нападение на пограничный наряд, который проводил проверочные мероприятия в отношении лиц, вероятно причастных к переправке через украинско-словацкую границу группы граждан Украины призывного возраста. Мероприятия проводились во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии в ромском поселке города Великий Березный - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время проведения опроса группа граждан начала оказывать активное сопротивление правоохранителям. Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан к совершению противоправных действий, привлекая женщин и несовершеннолетних.

В результате этого, в пограничников и служебный автотранспорт начали бросать камни и кирпичи. Для сохранения жизни и здоровья военнослужащих правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия и специальные средства, в частности, устройства для отстрела резиновых пуль. В ходе конфликтной ситуации двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести. Их доставили в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Также повреждены два транспортных средства пограничников - добавили в ГПСУ.

Лица, совершившие нападение, задержаны. В их действиях усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст.345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст.194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Соответствующие сообщения направлены в адрес Национальной полиции. В дальнейшем, группа граждан пыталась блокировать пограничное подразделение. По результатам разъяснительной работы противоправные действия местных жителей удалось пресечь.

Напомним

В Киевской области в Вишневом 27-летний мужчина напал на военнослужащего, который вместе с полицией проводил проверку военно-учетных документов. Он распылил газ раздражающего действия в лицо военного. Нападавший задержан, продолжаются следственные действия.