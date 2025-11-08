На вулицях Харкова тотальний блекаут - соцмережі
Київ • УНН
У Харкові спостерігається дефіцит електроенергії, частина мікрорайонів залишається без світла через пошкодження енергоінфраструктури. "Харківобленерго" проводить аварійні роботи, міські служби координують дії та підключають резервні джерела живлення.
У Харкові спостерігається дефіцит електроенергії, частина мікрорайонів залишається без світла, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канли.
Деталі
Після нічного обстрілу Харкова дуже пошкоджено енергоінфраструктуру.
Харківобленерго, як власник більшості підстанцій і ліній електропередач, проводить аварійні роботи.
Міські служби забезпечують координацію на місцях, підключають резервні джерела живлення.
Незважаючи на різну форму власності — приватну й муніципальну, усі енергетики Харкова працюють єдиною командою. Мета спільна: якнайшвидше повернути світло в оселі харків’ян
Україна ліквідує наслідки масованої атаки рф: яка ситуація на Полтавщині, Київщині та Харківщині08.11.25, 20:09 • 2432 перегляди
Додамо
У той же час, "Харьков life" повідомляє, що в місті масово зникло світло, на вулицях тотальний блекаут. Напруга впала взагалі.
Нагадаємо
росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 450 ударних дронів та 45 ракет, цілями стали житлові будинки, енергетика та інфраструктура. Президент Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій проти рф, особливо щодо її енергетичного сектору та заморожених активів.