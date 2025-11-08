На улицах Харькова тотальный блэкаут - соцсети
Киев • УНН
В Харькове наблюдается дефицит электроэнергии, часть микрорайонов остается без света из-за повреждений энергоинфраструктуры. "Харьковоблэнерго" проводит аварийные работы, городские службы координируют действия и подключают резервные источники питания.
В Харькове наблюдается дефицит электроэнергии, часть микрорайонов остается без света, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
После ночного обстрела Харькова очень повреждена энергоинфраструктура.
Харьковоблэнерго, как владелец большинства подстанций и линий электропередач, проводит аварийные работы.
Городские службы обеспечивают координацию на местах, подключают резервные источники питания.
Несмотря на разную форму собственности — частную и муниципальную, все энергетики Харькова работают единой командой. Цель общая: как можно быстрее вернуть свет в дома харьковчан
Украина ликвидирует последствия массированной атаки рф: какая ситуация на Полтавщине, Киевщине и Харьковщине08.11.25, 20:09 • 2268 просмотров
Добавим
В то же время, "Харьков life" сообщает, что в городе массово пропал свет, на улицах тотальный блэкаут. Напряжение упало вообще.
Напомним
Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 450 ударных дронов и 45 ракет, целями стали жилые дома, энергетика и инфраструктура. Президент Зеленский подчеркнул необходимость усиления санкций против рф, особенно в отношении ее энергетического сектора и замороженных активов.