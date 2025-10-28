На російському сахаліні вибухнула ТЕС: частина острова поринула у темряву
Київ • УНН
Масове відключення електроенергії сталося в южно-сахалінську, корсакові, долінську та інших населених пунктах сахаліну. Місцеві жителі повідомляють про "удар" та "спалах".
Частина російського острова сахалін поринула у темряву через вибух на теплоелектростанції. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що масове відключення електроенергії сталося в южно-сахалінську, корсакові, долінську та інших населених пунктах.
Повідомлення про припинення подачі електроенергії продовжують надходити, що свідчить про значний масштаб аварії.
Місцеві жителі, зокрема, повідомляють про "удар" і "спалах".
