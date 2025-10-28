На российском Сахалине взорвалась ТЭС: часть острова погрузилась во тьму
Массовое отключение электроэнергии произошло в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске и других населенных пунктах Сахалина. Местные жители сообщают об «ударе» и «вспышке».
Часть российского острова Сахалин погрузилась во тьму из-за взрыва на теплоэлектростанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Отмечается, что массовое отключение электроэнергии произошло в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске и других населенных пунктах.
Сообщения о прекращении подачи электроэнергии продолжают поступать, что свидетельствует о значительном масштабе аварии.
Местные жители, в частности, сообщают об "ударе" и "вспышке".
