Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 27445 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 41004 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 56438 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 45952 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 48592 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 40332 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42709 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37139 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35000 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28826 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
На российском Сахалине взорвалась ТЭС: часть острова погрузилась во тьму

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Массовое отключение электроэнергии произошло в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске и других населенных пунктах Сахалина. Местные жители сообщают об «ударе» и «вспышке».

На российском Сахалине взорвалась ТЭС: часть острова погрузилась во тьму

Часть российского острова Сахалин погрузилась во тьму из-за взрыва на теплоэлектростанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что массовое отключение электроэнергии произошло в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске и других населенных пунктах.

Сообщения о прекращении подачи электроэнергии продолжают поступать, что свидетельствует о значительном масштабе аварии.

Местные жители, в частности, сообщают об "ударе" и "вспышке".

Напомним

Вечером 26 октября столица России Москва подверглась атаке беспилотников, зафиксировано несколько попаданий и взрывов. Мэр Сергей Собянин подтвердил сбитие пяти БПЛА силами ПВО.

Вадим Хлюдзинский

