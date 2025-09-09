$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 706 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 5536 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 7616 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 6528 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 9670 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 18906 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 32411 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 37078 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27816 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48374 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопровода

Киев • УНН

 706 просмотра

В российской пензе в результате серии взрывов выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Повреждены две трубы магистрального газопровода и две трубы газопровода регионального значения.

В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопровода

8 сентября в результате серии взрывов в российском городе пенза выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Как сообщают источники в ГУР МО Украины, по меньшей мере четыре взрыва в железнодорожном районе города пенза прогремели около 4 часов утра. В результате этого две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование. Кроме того, согласно информации источника в украинской разведке, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

Через несколько часов после взрывов, с целью скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия, в местных СМИ появилась информация о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. Оккупанты призвали местных жителей сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах в местных пабликах.

Оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов рф, задействованных в полномасштабной агрессии рф против Украины.

Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов08.09.25, 12:57 • 27707 просмотров

Павел Башинский

