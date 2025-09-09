В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопровода
УНН
В российской пензе в результате серии взрывов выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Повреждены две трубы магистрального газопровода и две трубы газопровода регионального значения.
8 сентября в результате серии взрывов в российском городе пенза выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Как сообщают источники в ГУР МО Украины, по меньшей мере четыре взрыва в железнодорожном районе города пенза прогремели около 4 часов утра. В результате этого две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование. Кроме того, согласно информации источника в украинской разведке, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.
Через несколько часов после взрывов, с целью скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия, в местных СМИ появилась информация о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. Оккупанты призвали местных жителей сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах в местных пабликах.
Оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов рф, задействованных в полномасштабной агрессии рф против Украины.
