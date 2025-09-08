Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов

$41.220.13
Эксклюзив
09:57 • 34 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 5258 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 13880 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 19724 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 34427 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 58384 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 73136 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79195 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 120783 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 102449 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны
8 сентября, 00:00 • 13894 просмотра
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ
8 сентября, 01:49 • 15855 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
05:30 • 17661 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
06:30 • 16389 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
06:53 • 16925 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
06:53 • 17034 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
06:30 • 16462 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
05:30 • 17735 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 120799 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
6 сентября, 06:10 • 102464 просмотра
Дональд Трамп
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Киевская область
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
06:53 • 17034 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47 • 24261 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
6 сентября, 18:22 • 29298 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35 • 61284 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16 • 118217 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
СВИФТ

Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Киберспециалисты ГУР осуществили DDOS-атаку на российские платежные системы топлива, нанеся ущерб на миллионы долларов. Также выведена из строя инфраструктура оператора "К-Корп", обслуживавшего "Концерн Калашникова".

Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов

Киберспециалисты украинской военной разведки продолжают отмечать день ГУР МО во вражеском киберпространстве. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как сообщают источники в ведомстве Кирилла Буданова, с утра 7 сентября началась масштабная DDOS-атака на сетевую инфраструктуру агрессора, которая обеспечивает онлайн-платежи за топливо на территории россии, в частности функционирование топливных карт.

Объектами DDOS-атаки среди прочего стала платформа "передовые платежные системы", отвечающая за функционирование топливных карт (роспетрол), а также серверы "Ростелеком" и "Лукойл".

По информации источников в разведке, в результате операции государству-агрессору был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США.

Также в этот же день был нанесен киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп" (https://c-corp.pro).

Украинские киберспециалисты вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, что полностью остановило ее работу.

Как сообщил источник, оператор "К-Корп" стал целью украинских хакеров из-за предоставления телекоммуникационных услуг российской оборонной компании "Концерн Калашникова", на руках которой кровь сотен гражданских украинцев, в том числе женщин и детей.

Кроме того, атакованы десятки онлайн-ресурсов, на главных страницах которых было опубликовано поздравление с Днем военной разведки Украины.

Источники в украинской разведке подчеркивают: работа по уничтожению информационной и коммуникационной инфраструктуры всех российских компаний, способствующих войне, будет продолжена до полной деоккупации украинских территорий и справедливого наказания агрессора.

"Ответственность неизбежна": Москву украсили открытками в честь Дня ГУР МО07.09.25, 22:26 • 11393 просмотра

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Главное управление разведки Украины
Украина