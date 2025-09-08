Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР осуществили DDOS-атаку на российские платежные системы топлива, нанеся ущерб на миллионы долларов. Также выведена из строя инфраструктура оператора "К-Корп", обслуживавшего "Концерн Калашникова".
Киберспециалисты украинской военной разведки продолжают отмечать день ГУР МО во вражеском киберпространстве. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как сообщают источники в ведомстве Кирилла Буданова, с утра 7 сентября началась масштабная DDOS-атака на сетевую инфраструктуру агрессора, которая обеспечивает онлайн-платежи за топливо на территории россии, в частности функционирование топливных карт.
Объектами DDOS-атаки среди прочего стала платформа "передовые платежные системы", отвечающая за функционирование топливных карт (роспетрол), а также серверы "Ростелеком" и "Лукойл".
По информации источников в разведке, в результате операции государству-агрессору был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США.
Также в этот же день был нанесен киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп" (https://c-corp.pro).
Украинские киберспециалисты вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, что полностью остановило ее работу.
Как сообщил источник, оператор "К-Корп" стал целью украинских хакеров из-за предоставления телекоммуникационных услуг российской оборонной компании "Концерн Калашникова", на руках которой кровь сотен гражданских украинцев, в том числе женщин и детей.
Кроме того, атакованы десятки онлайн-ресурсов, на главных страницах которых было опубликовано поздравление с Днем военной разведки Украины.
Источники в украинской разведке подчеркивают: работа по уничтожению информационной и коммуникационной инфраструктуры всех российских компаний, способствующих войне, будет продолжена до полной деоккупации украинских территорий и справедливого наказания агрессора.
