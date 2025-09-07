"Ответственность неизбежна": Москву украсили открытками в честь Дня ГУР МО
Киев • УНН
В Москве появились поздравительные открытки с логотипом ГУР МО и надписью "ответственность неизбежна". Это поздравление с 33-й годовщиной Дня военной разведки Украины.
В столице государства-агрессора по-своему празднуют День военной разведки Украины, которая сегодня отмечает свою 33-ю годовщину. Об этом информирует УНН со ссылкой на источник в разведке.
Детали
Одновременно в разных районах москвы в публичных местах - на заборах, в парках, остановках общественного транспорта, на столбах и просто на стенах подъездов - появились поздравительные открытки. На них изображен логотип ГУР МО и напоминание всем москвичам - "ответственность неизбежна".
После всех преступлений, совершенных московитами на нашей земле, наивно надеяться, что их минует заслуженная кара как сегодня, так и всегда. Жители столицы так называемой россии, очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже в скором времени
Напомним, 7 сентября Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем военной разведки, отметив отвагу и преданность разведчиков. Он поблагодарил за их работу и почтил память тех, кто отдал жизнь за Украину.
