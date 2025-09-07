"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МО
Київ • УНН
У Москві з'явилися вітальні листівки з логотипом ГУР МО та написом "відповідальність неминуча". Це привітання з 33-ю річницею Дня воєнної розвідки України.
У столиці держави-агресорки по-своєму святкують День воєнної розвідки України, яка сьогодні відзначає свою 33-ту річницю. Про це інформує УНН з посиланням на джерело у розвідці.
Деталі
Одночасно у різних районах москви у публічних місцях - на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів - зʼявилися вітальні листівки. На них зображений логотип ГУР МО та нагадування всім москвинам - "відповідальність неминуча".
Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром
Нагадаємо, 7 вересня Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем воєнної розвідки, відзначивши відвагу та відданість розвідників. Він подякував за їхню роботу та вшанував пам'ять тих, хто віддав життя за Україну.
