"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МО

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 5458 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 19078 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 33236 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 51966 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 66902 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 98490 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 81984 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 52554 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56630 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 78142 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
60%
755мм
Популярнi новини
В "Укрзалізниці" підтвердили ураження загарбниками інфраструктури на Полтавщині, але додали - відновлення вже стартувалоPhoto7 вересня, 09:40 • 5866 перегляди
Свириденко показала наслідки ранкової атаки рф на будівлю КабмінуPhoto7 вересня, 12:22 • 4932 перегляди
Масований удар рф по Україні: окупанти цинічно прокоментували черговий воєнний злочин14:10 • 7446 перегляди
Санкції призведуть російську економіку до "повного колапсу": США готові посилити тиск на росію за підтримки Європи14:53 • 11958 перегляди
Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю16:35 • 5778 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 98489 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 81983 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 78141 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 57089 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 79158 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Кременчук
Запоріжжя
Кривий Ріг
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 13822 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 19878 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 52480 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 107735 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 49534 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
The New York Times
Джеймс Вебб (телескоп)

"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МО

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Москві з'явилися вітальні листівки з логотипом ГУР МО та написом "відповідальність неминуча". Це привітання з 33-ю річницею Дня воєнної розвідки України.

"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МО

У столиці держави-агресорки по-своєму святкують День воєнної розвідки України, яка сьогодні відзначає свою 33-ту річницю. Про це інформує УНН з посиланням на джерело у розвідці.

Деталі

Одночасно у різних районах москви у публічних місцях - на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів - зʼявилися вітальні листівки. На них зображений логотип ГУР МО та нагадування всім москвинам - "відповідальність неминуча".

Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром

- зазначив співрозмовник у розвідці.

Нагадаємо, 7 вересня Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем воєнної розвідки, відзначивши відвагу та відданість розвідників. Він подякував за їхню роботу та вшанував пам'ять тих, хто віддав життя за Україну.

Українська розвідка отримала доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації04.06.25, 12:53 • 38366 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Володимир Зеленський
Україна