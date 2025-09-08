$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:57 • 72 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 5352 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 13975 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 19781 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 34482 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 58432 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 73159 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79207 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 120854 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 102515 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
55%
755мм
Популярнi новини
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони8 вересня, 00:00 • 13893 перегляди
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ8 вересня, 01:49 • 15854 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 17660 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 16388 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 16922 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 17156 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 16542 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 17815 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 120855 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 102515 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 17156 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 24302 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 29337 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 61318 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 118255 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт

Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на російські платіжні системи пального, завдавши збитків на мільйони доларів. Також виведено з ладу інфраструктуру оператора «К-Корп», що обслуговував «Концерн Калашникова».

Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів

Кіберфахівці української воєнної розвідки продовжують відзначати день ГУР МО у ворожому кіберпросторі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела у відомстві Кирила Буданова, від ранку 7 вересня розпочалася  масштабна DDOS-атака на мережеву інфраструктуру агресора, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне на території росії, зокрема функціонування паливних карток.

Обʼєктами DDOS-атаки серед іншого стала платформа "передові платіжні системи", яка відповідає за функціонування паливних карток (роспетрол), а також сервери "Ростелеком" та "Лукойл".

За інформацією джерел у розвідці, внаслідок операції державі-агресора було завдано збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів США.

Також цього ж дня було завдано кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп" (https://c-corp.pro).

Українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів в двох дата-центрах компанії, що повністю зупинило її роботу.

Як повідомило джерело, оператор "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова", на руках якої кров сотень цивільних українців, в тому числі жінок і дітей.

Крім того, атаковано десятки онлайн-ресурсів, на головних сторінках яких було опубліковано привітання з Днем воєнної розвідки України.

Джерела в українській розвідці наголошують; робота зі знищення інформаційної та комунікаційної інфраструктури всіх російських компаній які сприяють війні буде продовжена до повної деокупації українських територій та справедливого покарання агресора.

"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МО07.09.25, 22:26 • 11393 перегляди

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна