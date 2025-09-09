У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони
Київ • УНН
У російській Пензі внаслідок серії вибухів виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Пошкоджено дві труби магістрального газогону та дві труби газогону регіонального значення.
8 вересня в результаті серії вибухів в російському місті пенза виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Як повідомляють джерела в ГУР МО України, щонайменше чотири вибухи в желєзнодорожньому районі міста пенза прогуркотіли близько 4 години ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.
За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках.
Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів рф, що задіяні у повномасштабній агресії рф проти України.
