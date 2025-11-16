На Полтавщині потяг наїхав на чоловіка: поліція розслідує всі деталі трагедії

У ніч з 14 на 15 листопада на залізниці біля села Портнівка Полтавського району загинув чоловік. Правоохоронці встановлюють деталі того, що сталося. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Полтавській області, передає УНН.

Деталі

За попередньою версією слідства, потяг смертельно травмував чоловіка 1993 року народження. На момент події він перебував на коліях.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують причини та всі обставини інциденту.

Наразі розслідування триває.

Нагадаємо

На Оболоні в Києві дві дівчини побили неповнолітню школярку, інцидент зафіксовано на відео. Поліція виявила запис у соцмережах та проводить розслідування обставин події.