У Києві побили школярку, поліція з'ясовує обставини

У Києві двоє дівчат побили школярку в Оболонському районі столиці, правоохоронці вже встановлюють обставини події, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

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Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було опубліковано відео як двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю.

Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом.

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