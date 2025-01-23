У Києві побили школярку, поліція з'ясовує обставини
Київ • УНН
На Оболоні в Києві дві дівчини побили неповнолітню школярку, інцидент зафіксовано на відео. Поліція виявила запис у соцмережах та проводить розслідування обставин події.
У Києві двоє дівчат побили школярку в Оболонському районі столиці, правоохоронці вже встановлюють обставини події, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було опубліковано відео як двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю.
Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом.
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