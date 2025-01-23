В Киеве избили школьницу, полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
На Оболони в Киеве две девушки избили несовершеннолетнюю школьницу, инцидент зафиксирован на видео. Полиция обнаружила запись в соцсетях и проводит расследование обстоятельств происшествия.
В Киеве две девушки избили школьницу в Оболонском районе столицы, правоохранители уже устанавливают обстоятельства происшествия, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было опубликовано видео как две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.
Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех ее участников. Более подробная информация будет предоставлена позже.
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