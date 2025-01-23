В Киеве избили школьницу, полиция выясняет обстоятельства

В Киеве две девушки избили школьницу в Оболонском районе столицы, правоохранители уже устанавливают обстоятельства происшествия, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было опубликовано видео как две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.

Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех ее участников. Более подробная информация будет предоставлена позже.

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