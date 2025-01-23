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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве избили школьницу, полиция выясняет обстоятельства

В Киеве избили школьницу, полиция выясняет обстоятельства

Киев  •  УНН

 • 5334 просмотра

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На Оболони в Киеве две девушки избили несовершеннолетнюю школьницу, инцидент зафиксирован на видео. Полиция обнаружила запись в соцсетях и проводит расследование обстоятельств происшествия.

В Киеве две девушки избили школьницу в Оболонском районе столицы, правоохранители уже устанавливают обстоятельства происшествия, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было опубликовано видео как две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.

Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех ее участников. Более подробная информация будет предоставлена позже.

Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию20.01.25, 09:03 • 75316 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
kievКиев

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