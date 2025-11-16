На Полтавщине поезд наехал на мужчину: полиция расследует все детали трагедии
Киев • УНН
В ночь с 14 на 15 ноября поезд смертельно травмировал мужчину 1993 года рождения на железной дороге возле села Портновка Полтавского района. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
В ночь с 14 на 15 ноября на железной дороге возле села Портновка Полтавского района погиб мужчина. Правоохранители устанавливают детали произошедшего. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Полтавской области, передает УНН.
Детали
По предварительной версии следствия, поезд смертельно травмировал мужчину 1993 года рождения. На момент происшествия он находился на путях.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют причины и все обстоятельства инцидента.
В настоящее время расследование продолжается.
