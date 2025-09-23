На Покровський напрямок припала понад третина зі 98 боїв - Генштаб

$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 502 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 7722 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 9144 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 32268 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 30016 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 31702 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 46513 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 47609 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43962 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68855 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FT
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 7734 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 32274 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
E-6 Mercury

На Покровський напрямок припала понад третина зі 98 боїв - Генштаб

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Понад третина з 98 боїв на фронті припала на Покровський напрямок. Ворог також активніше тиснув на Новопавлівському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Покровський напрямок припала понад третина зі 98 боїв - Генштаб

Понад третина з 98 боїв на фронті з початку поточної доби припала на Покровський напрямок, також ворог активніше тиснув на Новопавлівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 23 вересня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник, як вказано, з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна Чернігівської області; Бачівськ, Біла Береза, Бобилівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник 7 разів атакував позиції Сил оборони, бої тривають. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 14 керованих авіабомб, та здійснив 104 обстріли, два з яких - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та Западне.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Куп’янська та Петропавлівки. Сили оборони успішно відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбивали п’ять наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське та Шандриголове; три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку противника в районі Костянтинівки.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бик, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. Сили оборони успішно зупинили всі спроби загарбників просунутись уперед.

На Покровському напрямку протягом дня противник 38 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка і Філія. Два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку агресор 18 разів атакував у районах населених пунктів Піддубне, Січневе, Комишуваха, Новомиколаївка, Новоіванівка. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали три ворожі атаки поблизу населеного пункту Полтавка, одна спроба противника просунутись уперед на позиції українських підрозділів зазнала невдачі, ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На інших напрямках, як зазначається, суттєвих змін в обстановці наразі не відбулося.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму23.09.25, 13:43 • 5566 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область