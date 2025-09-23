$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 1530 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 10638 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 10539 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 34121 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 31134 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 32296 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47032 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 47887 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44143 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69194 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
На Покровское направление пришлось более трети из 98 боев - Генштаб

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Более трети из 98 боев на фронте пришлось на Покровское направление. Враг также активнее давил на Новопавловском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Покровское направление пришлось более трети из 98 боев - Генштаб

Более трети из 98 боев на фронте с начала текущих суток пришлись на Покровское направление, также враг активнее давил на Новопавловском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 23 сентября, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник, как указано, с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Сеньковка, Ясная Поляна Черниговской области; Бачевск, Белая Береза, Бобылевка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях противник 7 раз атаковал позиции Сил обороны, бои продолжаются. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 14 управляемых авиабомб, и совершил 104 обстрела, два из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боестолкновений. Враг атаковал районы населенных пунктов Волчанск, Отрадное и Западное.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Купянска и Петропавловки. Силы обороны успешно отбили две атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отбивали пять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское и Шандриголово; три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Ямполя.

На Краматорском направлении украинские военные отбили одну атаку противника в районе Константиновки.

На Торецком направлении захватчики восемь раз шли вперед на позиции наших подразделений вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Бык, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки. Силы обороны успешно остановили все попытки захватчиков продвинуться вперед.

На Покровском направлении в течение дня противник 38 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Золотой Колодец, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Николаевка, Проминь, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка и Филиал. Два боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении агрессор 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Сечневое, Камышеваха, Новониколаевка, Новоивановка. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали три вражеские атаки вблизи населенного пункта Полтавка, одна попытка противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпела неудачу, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На других направлениях, как отмечается, существенных изменений в обстановке пока не произошло.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение двух ЛПДС в рф и вражеских самолетов в Крыму23.09.25, 13:43 • 5810 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область