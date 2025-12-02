$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 20488 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:33 • 21060 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 16309 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 18082 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 51596 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49159 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 59201 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49890 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45611 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
На Покровському напрямку відбили вже 32 атаки, загалом на фронті стався 131 бій - Генштаб

Київ • УНН

 • 186 перегляди

На Покровському напрямку Сили оборони стримали 32 ворожі атаки з початку доби. Загалом на фронті відбувся 131 бій, згідно з даними Генштабу ЗСУ.

На Покровському напрямку відбили вже 32 атаки, загалом на фронті стався 131 бій - Генштаб

На Покровському напрямку Сили оборони стримують натиск противника та з початку поточної доби зупинили вже 32 ворожі атаки, загалом на фронті стався сьогодні 131 бій, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 2 грудня, пише УНН.

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 131 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Блешня, Тимоновичі, Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області; Малушине, Шалигине, Нововасилівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще одне боєзіткнення досі триває. Противник від початку доби здійснив 78 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили вісім атак ворога в районах населених пунктів Приліпка, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів здійснював штурмові дії у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія 29 разів атакувала у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. Сім боєзіткнень на даний час тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 21 наступальну дію ворога, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 32 атаки.

Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська02.12.25, 14:35 • 7508 переглядiв

Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення у районах населених пунктів Затишшя та Гуляйполе. Авіаударів зазнали населені пункти Нове Запоріжжя, Гуляйполе, Воздвижівка та Залізничне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час наступальних дій противник не зафіксовано.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Збройні сили України