Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 20488 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 21060 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 16309 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 18082 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 51596 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 49159 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59201 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49891 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45611 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
На Покровском направлении отбиты уже 32 атаки, всего на фронте произошел 131 бой - Генштаб

Киев • УНН

 • 186 просмотра

На Покровском направлении Силы обороны сдержали 32 вражеские атаки с начала суток. Всего на фронте состоялся 131 бой, согласно данным Генштаба ВСУ.

На Покровском направлении отбиты уже 32 атаки, всего на фронте произошел 131 бой - Генштаб

На Покровском направлении Силы обороны сдерживают натиск противника и с начала текущих суток остановили уже 32 вражеские атаки, всего на фронте произошел сегодня 131 бой, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 2 декабря, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 131 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Блешня, Тимоновичи, Сеньковка, Хреновка Черниговской области; Малушино, Шалыгино, Нововасильевка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. Противник с начала суток совершил 78 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодязного и Избицкого. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении агрессор шесть раз совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении захватническая армия 29 раз атаковала в районах населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степного. Семь боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Сиверска, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши воины остановили 21 наступательное действие врага, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 32 атаки.

Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска

Сегодня на Александровском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано три боевых столкновения в районах населенных пунктов Затишье и Гуляйполе. Авиаудары получили населенные пункты Новое Запорожье, Гуляйполе, Воздвижевка и Зализничное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Юлия Шрамко

