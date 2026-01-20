На лівому березі і Печерську у Києві ситуація з водою та теплом складна - мер

$43.180.08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 8250 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 11031 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 13570 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 14602 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 13775 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 33730 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 64775 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51232 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 50002 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 16651 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 11289 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 30351 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 31786 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 19848 перегляди
Публікації
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 6420 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 20377 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 60935 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 67538 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 64775 перегляди
На лівому березі і Печерську у Києві ситуація з водою та теплом складна - мер

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі Києва та Печерську залишається складною. Укренерго запровадило аварійні відключення електроенергії в столиці.

На лівому березі і Печерську у Києві ситуація з водою та теплом складна - мер

Ситуація з водою та теплом на лівому березі і Печерську у Києві залишається складною, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську залишається складною

- повідомив Кличко.

Щодо електрики, з його слів, Укренерго запровадило в столиці аварійні графіки відключень.

Комунальники та енергетики, зазначив мер міста, працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури.

173 тис. родин залишаються без світла у столиці після російської атаки, знову заплановано злив систем20.01.26, 10:59 • 2148 переглядiв

