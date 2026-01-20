На лівому березі і Печерську у Києві ситуація з водою та теплом складна - мер

Ситуація з водою та теплом на лівому березі і Печерську у Києві залишається складною, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Щодо електрики, з його слів, Укренерго запровадило в столиці аварійні графіки відключень.

Комунальники та енергетики, зазначив мер міста, працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури.

