11:08 • 2476 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе
11:00 • 6132 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 10113 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 12634 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 13751 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 13149 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 33387 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 64451 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51138 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49935 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Эксклюзивы
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 66800 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 64050 просмотра
На левом берегу и Печерске в Киеве ситуация с водой и теплом сложная - мэр

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева и Печерске остается сложной. Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии в столице.

Ситуация с водой и теплом на левом берегу и Печерске в Киеве остается сложной, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу и на Печерске остается сложной

- сообщил Кличко.

Что касается электричества, по его словам, Укрэнерго ввело в столице аварийные графики отключений.

Коммунальщики и энергетики, отметил мэр города, работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры.

173 тысячи семей остаются без света в столице после российской атаки, снова запланирован слив систем20.01.26, 10:59 • 2128 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Виталий Кличко