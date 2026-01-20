На левом берегу и Печерске в Киеве ситуация с водой и теплом сложная - мэр
Киев • УНН
Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева и Печерске остается сложной. Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии в столице.
Ситуация с водой и теплом на левом берегу и Печерске в Киеве остается сложной, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу и на Печерске остается сложной
Что касается электричества, по его словам, Укрэнерго ввело в столице аварийные графики отключений.
Коммунальщики и энергетики, отметил мэр города, работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры.
173 тысячи семей остаются без света в столице после российской атаки, снова запланирован слив систем20.01.26, 10:59 • 2128 просмотров