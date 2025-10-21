На Київщині 20-річний водій BMW розбився об електроопору: 16-річний пасажир загинув
Київ • УНН
У Фастівському районі Київщини 20-річний водій BMW врізався в електроопору. Внаслідок ДТП 16-річний пасажир загинув, водія та ще одного 16-річного хлопця госпіталізували.
На Київщині внаслідок ДТП загинув 16-річний пасажир BMW, ще двоє осіб отримали травми. Поліція розслідує обставини аварії у Фастівському районі. Про це повідомили правоохоронці Київської області, пише УНН.
Деталі
Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Кожанка на вулиці Шевченка. За попередніми даними, 20-річний водій BMW не впорався з керуванням та врізався в електроопору.
На Прикарпатті вчитель напідпитку спричинив смертельну ДТП: серед загиблих 14-річний учень, є поранені21.10.25, 18:30 • 2188 переглядiв
Внаслідок зіткнення 16-річний пасажир загинув на місці. Водія та ще одного 16-річного хлопця госпіталізували.
Слідчі Київської області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ.
Один підліток загинув, ще шість - отримали травми: під Києвом 15-річний водій влаштував ДТП21.10.25, 13:14 • 2998 переглядiв