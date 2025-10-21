$41.760.03
В Киевской области 20-летний водитель BMW разбился об электроопору: 16-летний пассажир погиб

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

В Фастовском районе Киевской области 20-летний водитель BMW врезался в электроопору. В результате ДТП 16-летний пассажир погиб, водителя и еще одного 16-летнего парня госпитализировали.

В Киевской области 20-летний водитель BMW разбился об электроопору: 16-летний пассажир погиб

В Киевской области в результате ДТП погиб 16-летний пассажир BMW, еще два человека получили травмы. Полиция расследует обстоятельства аварии в Фастовском районе. Об этом сообщили правоохранители Киевской области, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кожанка на улице Шевченко. По предварительным данным, 20-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в электроопору.

В результате столкновения 16-летний пассажир погиб на месте. Водителя и еще одного 16-летнего парня госпитализировали.

Следователи Киевской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Степан Гафтко

Криминал и ЧПКиевская область
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киевская область