В Киевской области 20-летний водитель BMW разбился об электроопору: 16-летний пассажир погиб
В Фастовском районе Киевской области 20-летний водитель BMW врезался в электроопору. В результате ДТП 16-летний пассажир погиб, водителя и еще одного 16-летнего парня госпитализировали.
В Киевской области в результате ДТП погиб 16-летний пассажир BMW, еще два человека получили травмы. Полиция расследует обстоятельства аварии в Фастовском районе. Об этом сообщили правоохранители Киевской области, пишет УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кожанка на улице Шевченко. По предварительным данным, 20-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в электроопору.
В результате столкновения 16-летний пассажир погиб на месте. Водителя и еще одного 16-летнего парня госпитализировали.
Следователи Киевской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ.
