Один подросток погиб, еще шесть получили травмы: под Киевом 15-летний водитель устроил ДТП

Под Киевом несовершеннолетний водитель Opel Vectra устроил ДТП, в котором погиб 14-летний пассажир, еще шестеро подростков получили травмы, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

На днях в селе Мигалки произошло дорожно-транспортное происшествие.

Правоохранители предварительно установили, что 15-летний водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом.

К сожалению, в результате ДТП 14-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще шестеро несовершеннолетних, находившихся в салоне автомобиля, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

