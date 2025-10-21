Один подросток погиб, еще шесть получили травмы: под Киевом 15-летний водитель устроил ДТП

$41.760.03
48.660.10
ukenru
09:34 • 3810 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 7802 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 10057 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 11887 просмотра
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 21685 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 19521 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 16605 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28146 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 48433 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 39498 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
88%
751мм
Популярные новости
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу21 октября, 01:14 • 21486 просмотра
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемыVideo21 октября, 01:40 • 9314 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 12087 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 13491 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 10330 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 10624 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 21714 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 32109 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 89360 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 60492 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Режиссер
Андрей Белоус
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Белый дом
Франция
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 13713 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 19560 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 76014 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 70867 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 90742 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Золото
Шахед-136
Facebook

Один подросток погиб, еще шесть получили травмы: под Киевом 15-летний водитель устроил ДТП

Киев • УНН

 • 532 просмотра

В селе Мигалки 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом. Погиб 14-летний пассажир, еще шестеро подростков госпитализированы с травмами.

Один подросток погиб, еще шесть получили травмы: под Киевом 15-летний водитель устроил ДТП

Под Киевом несовершеннолетний водитель Opel Vectra устроил ДТП, в котором погиб 14-летний пассажир, еще шестеро подростков получили травмы, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

На днях в селе Мигалки произошло дорожно-транспортное происшествие.

Правоохранители предварительно установили, что 15-летний водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом.

В центре Одессы произошло ДТП с участием микроавтобуса, пострадали 8 человек11.10.25, 15:45 • 3832 просмотра

К сожалению, в результате ДТП 14-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще шестеро несовершеннолетних, находившихся в салоне автомобиля, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Кировоградской области10.10.25, 16:28 • 2784 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киев