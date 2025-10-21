Один подросток погиб, еще шесть получили травмы: под Киевом 15-летний водитель устроил ДТП
Киев • УНН
В селе Мигалки 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом. Погиб 14-летний пассажир, еще шестеро подростков госпитализированы с травмами.
Под Киевом несовершеннолетний водитель Opel Vectra устроил ДТП, в котором погиб 14-летний пассажир, еще шестеро подростков получили травмы, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
На днях в селе Мигалки произошло дорожно-транспортное происшествие.
Правоохранители предварительно установили, что 15-летний водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом.
К сожалению, в результате ДТП 14-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще шестеро несовершеннолетних, находившихся в салоне автомобиля, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.
На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.
Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
