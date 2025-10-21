Один підліток загинув, ще шість - отримали травми: під Києвом 15-річний водій влаштував ДТП
Київ • УНН
У селі Мигалки 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з деревом. Загинув 14-річний пасажир, ще шестеро підлітків госпіталізовані з травмами.
Під Києвом неповнолітній водій Opel Vectra влаштував ДТП, в якій загинув 14-річний пасажир, ще шестеро підлітків отримали травми, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
Днями, у селі Мигалки трапилась дорожньо-транспортна подія.
Правоохоронці попередньо встановили, що 15-річний водій Opel Vectra, рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини у кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.
В центрі Одеси сталась ДТП за участі мікроавтобуса, постраждали 8 людей11.10.25, 15:45 • 3832 перегляди
На жаль, внаслідок ДТП, 14-річний пасажир загинув на місці події. Ще шестеро неповнолітніх осіб, які перебували в салоні автомобіля, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні.
На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.
Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 КК України).
Сім людей постраждали в ДТП за участю автобуса на Кіровоградщині10.10.25, 16:28 • 2784 перегляди